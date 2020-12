Marano, i “chiagnazzari” al governo della città si lamentano. Il conto alla rovescia è iniziato: il Comune sarà commissariato, tra pochi mesi andranno via

510 Visite

I “chiagnazzari” al governo della città si lamentano. Lamentano, poverini, di essere oggetto di attacchi mediatici. Non vogliono sentirsi dire ciò che tutti (le persone con un minimo di intelletto e coscienza dei fatti) sanno, ovvero che il Comune, nell’arco di 3-4 mesi al massimo, sarà sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. Le indagini proseguono a tutto spiano e, secondo qualificati rumors, ci sarebbero diverse vicende ritenute gravi e pertanto sintomatiche di condizionamento. Abbiamo più volte ripetuto – ma lo facciamo per l’ennesima volta visto che il livello culturale nei palazzi delle istituzioni locali è alquanto modesto – che per sciogliere un ente pubblico non occorre che si siano verificati o palesati reati di carattere penale; basta ben altro: un pagamento a una ditta in odor di camorra, un abuso edilizio non visto, parentele e frequentazioni inquietanti da parte degli amministratori o consiglieri, concessioni urbanistiche e commerciali ritenute border line. Lo scioglimento di un comune, lo ripetiamo, è un atto amministrativo. Non occorre alcun tipo di risultanza di carattere penale.

Elementi, quelli citati in precedenza, facili da individuare per qualsiasi commissione ispettiva che si insedi in un qualunque comune della provincia di Napoli, figuriamoci Marano. I commissari, come molti avranno notato, nemmeno si stanno facendo vedere al Comune e il motivo è chiaro: vogliono stare quanto più lontano possibile dal Palazzo, per evitare di subire eventualmente qualsivoglia tipo di condizionamento.

Gli atti al vaglio degli ispettori inviati dal prefetto di Napoli sono tantissimi, numerosi e a questi, a breve, se ne potrebbero aggiungere altri.

I “chiagnazzari” al Comune, che hanno perso 3 milioni di euro di fondi della Città Metropolitana, che non hanno risolto (pur avendola promessa) la grana mercato ortofrutticolo, che per mesi non sono riusciti a garantire l’ordinaria amministrazione degli uffici, in primis l’anagrafe, che non hanno sospeso il pagamento dei tributi (unico comune dell’hinterland) nemmeno in piena pandemia, che fanno sistematico ricorso alle somme urgenze per interventi sul territorio, che hanno stralciato il progetto per realizzare una scuola nel complesso residenziale del Galeota, che hanno perso (sia al Tar che al Consiglio di Stato) la causa contro la famiglia Polverino per un bene abusivo già acquisito al patrimonio dell’ente cittadino, che hanno istituito una commissione anti Covid a dieci mesi dall’inizio dell’emergenza (quando ormai la situazione va assestandosi), si lamentano. Ma hanno poco da lagnarsi. Cosa si aspettano? Le rose, i violini?

Sono loro, i “chiagnazzari”, che per ben due volte hanno querelato il giornale che gli fa le pulci, rimediando figuracce in sede di giustizia ordinaria; sono loro che si servono di media compiacenti, fornendo notizie solo agli amici degli amici. Sono loro che hanno tradito le promesse, in primis quella di dimettersi per il mancato arrivo dei fondi di Città Metropolitana.

Fortuna vorrà, per Marano, che i milioni dei fondi Pics non saranno gestiti da loro, ma dalla futura commissione straordinaria che si insedierà dopo lo scioglimento. I responsabili di quello che accadrà hanno nomi e cognomi precisi che noi metteremo in evidenza, giorno dopo giorno, quando arriverà l’ufficialità della notizia.

La città deve avere fiducia e sperare che in futuro si insedi una commissione come si deve, con prefetti e viceprefetti all’altezza del ruolo. I prefetti in pensione, che vogliono venire a godersi la pensione (è già accaduto), non saranno graditi e saranno duramente contestati. Lo abbiamo già fatto e non lesineremo nuovi attacchi se quelli che arriveranno in municipio non avranno voglia di mettere mano alle cose più scottanti dell’Ente. Bisogna partire (lo scriviamo da 5 anni, da quando fu sciolta la giunta Liccardo) dagli uffici comunali. Bisogna mettere fuori gioco alcuni funzionari, dirigente e tecnici, rovina del municipio al pari di svariati politici da strapazzo.













