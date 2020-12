Il contestato avviso pubblico di Calvizzano modificato dal Comune. Ma i dubbi permangono e presto sapremo se si è trattato di un mero escamotage

288 Visite

A Calvizzano cambia tutto per non cambiare niente. Il Comune, dopo le critiche dell’Ordine dei giornalisti della Campania, ha modificato un contestato bando che prevedeva l’assunzione, a tempo determinato, di un istruttore amministrativo (categoria C1) chiamato ad occuparsi, tra gli altri compiti di carattere organizzativo e di segreteria del sindaco, di comunicazione istituzionale. Nel primo avviso pubblico non era richiesto il requisito di iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Così il Comune, anziché inserire il requisito richiesto, ha deciso di modificare il bando che non contempla più il riferimento alle mansioni relative alla comunicazione istituzionale. Sarà assunto, insomma, solo un istruttore amministrativo che, in teoria, non dovrebbe occuparsi di comunicazione. In pratica non dovrebbe più fungere da addetto stampa o presunto tale. Sarà realmente così? Lo scopriremo a breve.













