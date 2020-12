821 Visite

Via Toledo, nella serata di ieri, è stata presa d’assalto per lo shopping natalizio. Nel cuore del centro di Napoli si sono verificati assembramenti e lunghe file all’esterno dei negozi. Le immagini sono state riprese dai mezzi di comunicazione. Il centro storico era stato preso d’assalto anche nelle ore mattutine, per le visite ai siti di interesse culturale.













