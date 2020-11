Bacoli piange un’altra vittima del Coronavirus: l’annuncio del sindaco

306 Visite

Sono addolorato nel comunicarvi la morte di un nostro concittadino, quarantenne, risultato positivo al coronavirus. Era ricoverato a causa di un’insufficienza respiratoria. Ci stringiamo al dolore lacerante della famiglia. Non solo per il grave lutto, ma anche per la lontananza patita in questo tempo. La comunità tutta è affranta. È il sesto decesso tra cittadini di Bacoli, positivi al coronavirus, in pochi giorni. Sono nostri nonni, fratelli, cugini, papà, zie, amici. Nel fine settimana il numero di contagiati è stato pari a 38 su 237 tamponi esaminati. Si registrano anche 30 cittadini guariti. Pertanto il numero di residenti attualmente positivi è pari a 176. C’è ancora da resistere. Ognuno deve fare la propria parte. È anche inutile ripeterlo continuamente. Dobbiamo fare squadra, stringere i denti. Ogni comportamento irresponsabile può determinare sofferenza. Adesso solo silenzio per chi non c’è più. Ed una preghiera per quanti, purtroppo, non ce l’hanno fatta. Possano riposare in pace. Così, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.













