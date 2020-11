Il medico di Maradona indagato per omicidio colposo, perquisita la casa

314 Visite

Nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa dell’ex campione argentino il giudice di San Isidro ha disposto il controllo dell’abitazione di Leopoldo Luque, che ha operato il Diez di un ematoma subdurale ed era presente il giorno della morte: alcuni dei familiari lo accusano citando la discussione avuta qualche giorno prima. Nelle ultime ore si è saputo, in particolare, che aveva avuto una discussione con l’ex campione nei giorni precedenti alla morte, con persino un tentativo di colpirlo con un pugno. Inoltre qualcuno fa notare come il medico, quando chiama un’ambulanza, non specifica il nome del paziente in fin di vita. I pm che lavorano sul caso non hanno ancora fornito una loro versione ufficiale né annunciato decisioni, ma hanno raccolto materiale, compreso il fatto che nella villa dove Maradona era convalescente non c’era un medico e neppure un defibrillatore.













