La serie A omaggia Maradona: un minuto di raccoglimento prima dell’inizio e lo stop al 10′

123 Visite

Un vero e proprio protocollo per omaggiare Maradona, in occasione della prossima giornata di campionato attraverso una serie di iniziative. Durante il riscaldamento delle squadre sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il famoso video con Maradona che palleggia nel prepartita di una gara europea contro il Bayern Monaco nel 1989, sulla musica di «Live is life». Tutti i calciatori scenderanno in campo con una fascia nera al braccio sinistro, inoltre sarà effettuato prima del calcio d’inizio di ogni partita un minuto di silenzio, con giocatori e ufficiali di gara schierati attorno al cerchio di centrocampo. Durante il minuto di raccoglimento sarà proiettata sui maxischermi un’immagine di Maradona. Durante il minuto di raccoglimento, sugli spalti, laddove abitualmente è riprodotto virtualmente il logo della Serie A Tim, sarà proiettato il messaggio «Ciao Diego». Dal minuto 10’0« di ciascuna gara della nona giornata della Serie A Tim, sui maxischermi dello stadio verrà nuovamente proiettata l’immagine di Diego Armando Maradona, per un ultimo omaggio che durerà un minuto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS