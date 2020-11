Covid, Patriarca (FI): bene richiesta sospensione demolizioni

188 Visite

«Esprimiamo grande soddisfazione per la richiesta di sospensione delle demolizioni di immobili abusivi, per il periodo dell’emergenza legata alla pandemia, avanzata dalla Regione Campania». Lo ha detto Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, relativamente alla lettera inviata dall’assessore alla Legalità di Palazzo Santa Lucia, Mario Morcone, al prefetto di Napoli, Marco Valentini. «Il gruppo di Forza Italia e tutto il centrodestra hanno combattuto a lungo per l’approvazione in consiglio regionale della mozione che congelasse i provvedimenti esecutivi in un momento di drammatica complessità sociale e sanitaria come quella che stiamo vivendo», ha affermato ancora la capogruppo azzurra. «Continuare con gli abbattimenti in questo periodo – ha continuato la forzista – rischia soltanto di alimentare la tensione sociale e di acuire le difficoltà della popolazione, già messa a dura prova dall’emergenza Covid. Confidiamo nella saggezza e nella capacità del prefetto di Napoli di aderire a una richiesta che non riguarda il merito delle demolizioni, ma che punta a rendere meno traumatici questi mesi per migliaia di famiglie campane».

Napoli, 18 novembre 2020













