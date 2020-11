126 Visite

Mariolina Castellone è il nuovo vicepresidente per l’Area Sociale del direttivo del Movimento 5 Stelle al Senato. Sanità, istruzione, ambiente e lavoro: queste le delicate tematiche alle quali la senatrice campana sarà chiamata a dare il proprio contributo. «Ringrazio i miei colleghi che hanno riposto in me la loro fiducia. Porterò avanti questo compito – ha spiegato Mariolina Castellone commentando la nomina – con energia ed entusiasmo, mettendo al primo posto il principio fondamentale della politica democratica: lo spirito di squadra». La sua esperienza da medico, il suo continuo attivismo e l’attenzione nei confronti delle categorie più deboli hanno contraddistinto il suo percorso che l’ha portata adesso a diventare vicepresidente dell’Area Sociale del direttivo M5S Senato in un periodo molto delicato per il Paese. «È un momento difficile – spiega ancora la senatrice Castellone – ma è proprio in momenti come questi che dobbiamo restare uniti, ognuno facendo il meglio secondo il proprio talento».













