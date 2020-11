Covid, aggiornamenti a Quarto: 48 i positivi di oggi

106 Visite

Questa sera ci hanno informato di 48 nuovi casi positivi.

Stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili per arginare l’emergenza, ma l’aiuto più grande deve arrivare da tutti noi, dai nostri comportamenti che devono essere prudenti e responsabili.

È difficile, lo so, questa seconda ondata è ancora più dura, soprattutto a livello psicologico.

Siamo tutti molto stanchi e vogliamo tornare alla vita di prima, che sembra davvero un’altra vita.

Io però sono convinto che facendo la nostra parte, comportandoci bene e rispettando le regole supereremo tutto.

Forza. Così il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.













