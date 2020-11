Marano, la voce del cittadino: “Largo Dalla Chiesa in perenne degrado. Il Comune? Campa cavallo che l’erba cresce”

208 Visite

Di seguito la lettera di un lettore:

“Gentile Direttore, tempo fa il Comune di Marano invitava i cittadini a segnalare l’abbandono di ogni tipo di rifiuto in orari e giorni non consentiti. Personalmente, colsi l’occasione al volo e segnalai il totale degrado in cui versava e tutt’oggi versa Largo Dalla Chiesa. E’ trascorso circa un mese da quando inviai le foto al Comune, ma ad oggi lo scenario si presenta addirittura peggiorato, come appunto si può nuotare dalla foto scattate questa mattina alle ore otto. Spero che tale iniziativa possa supportare le mie segnalazioni. Grazie, Luciano”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS