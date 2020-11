Napoli, muore neonato in clinica: parenti sfasciano reparto

450 Visite

Momenti di grande tensione alla clinica Sanatrix del Vomero, nella giornata di ieri, dove un neonato, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto in circostanze ancora da approfondire.

La mamma era stata accompagnata in clinica dai familiari in seguito, sembra, a dei malori, e subito soccorsa dal personale medico. Dopo la morte del piccolo, però, i parenti disperati hanno protestato. Sarebbero state danneggiate alcune parti dell’area d’ingresso dell’ospedale. Sul posto sono giunte diverse pattuglie della Polizia di Stato per riportare la situazione alla calma.













