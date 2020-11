A MARANO L’ULTIMO SALUTO A FORTUNA ESPOSITO, LA GIOVANE DI 21 ANNI MORTA NEI GIORNI SCORSI

1.674 Visite

Si sono svolti poco fa, nella chiesa San Castrese di Marano, i funerali di Fortuna Esposito, la ragazza di 21 anni morta nei giorni scorsi all’ospedale San Giuliano di Giugliano. In chiesa c’erano molte persone. Il feretro era di color bianco. Al termine della cerimonia, all’esterno della chiesa, lancio di palloncini bianchi. La ragazza era deceduta in seguito a un arresto cardiaco e c’erano state non poche polemiche per il ritardo nei soccorsi.













