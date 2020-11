Covid Qualiano, de Leonardis: “Oggi altri 34 positivi, tra cui due ricoveri”

296 Visite

𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗢𝗡𝗔𝗩𝗜𝗥𝗨𝗦

(05.11.20)

📍 Il Dipartimento dell’ASL Napoli 2 Nord con ritardi ed a stento mi ha comunicato altri 34 nuovi positivi e 5 guariti a Qualiano. Tra i nuovi positivi, purtroppo, ci sono anche due persone che sono state costrette al ricovero in ospedale.

❌ Il totale degli attuali positivi sale, quindi, a 224.

⛔️ Ho scritto una lettera al direttore generale dell’Asl Antonio D’Amore per denunciare ancora una volta le mancate comunicazioni e mai precise sui coinvolti nell’emergenza Covid di Qualiano. Siamo costretti a fare i salti mortali anche solo per sapere quanti nuovi positivi ci sono sul nostro territorio. E questo non è più accettabile.

📍 Lunedì abbiamo iniziato un’operazione straordinaria di sanificazione delle strade che completeremo domani sera, a causa di una manifestazione di Confesercenti stasera in piazza. Domani gli agricoltori raggiungeranno le arterie comunali che non sono state interessate dalle opere conclusasi lunedì a tarda notte.

Ricordo a tutti i cittadini, anche a costo di diventare noioso, di:

1️⃣ Indossare sempre la mascherina

2️⃣ Mantenere le distanze

3️⃣ Lavarsi spesso le mani

4️⃣ MAI creare assembramenti

Così il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.













