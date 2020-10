BOSCOREALE: DISCARICA ABUSIVA SEQUESTRATA DAI CARABINIERI

81 Visite

I carabinieri della Stazione di Boscoreale, nell’ambito dei servizi di controllo riguardanti il fenomeno “terra dei fuochi”, hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva di oltre mille e duecento metri quadrati, realizzata su un terreno privato. La discarica era a ridosso della via Promiscua, prospicente il Parco Nazionale del Vesuvio. Nell’area erano stati illecitamente sversati componenti di motori di auto, scarti di lavorazioni edili, vecchi mobili in legno e altre suppellettili in metallo. Tra i rifiuti speciali abbandonati sul terreno e senza alcuna protezione dalle intemperie, vari elettrodomestici ed anche un tapis roulant. Il proprietario del terreno, un 61enne del posto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per sversamento illecito dei rifiuti.













