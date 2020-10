La virologa Capua: “Spero nell’immunità di gregge”

268 Visite

La virologa, Ilaria Capua, tra le più prudenti in questi mesi, in una intervista al Corriere della sera, con uno sguardo realistico sul futuro dice che “il vaccino non arriverà a breve” e aggiunge: “Bisogna arrivare all’immunità di gregge facendo girare il virus lentamente, perché, se gira troppo velocemente , invece dell’immunità di gregge avremo le pecore morte”. La virologa è convinta che ci vorrà tempo per una copertura totale.













