Covid, verso il decreto Ristoro: pacchetto da circa 5 miliardi di aiuti

Un nuovo pacchetto di aiuti da 4-5 miliardi, tutti finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Sono queste le cifre al centro del nuovo decreto legge di emergenza allo studio del governo, per dare un contributo economico immediato ai settori di nuovo costretti a chiudere, o quasi, per contenere la pandemia da Coronavirus. Le misure sono attese sul tavolo del Consiglio dei ministri oggi, 27 ottobre.













