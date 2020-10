Per De Luca in piazza ci sono solo “camorristi, fascisti, esponenti dei centri sociali e pezzi di m….”

232 Visite

Per De Luca, intervistato nuovamente ieri da Fabio Fazio durante la trasmissione “Che tempo che fa”, in piazza a Napoli, nella giornata di venerdì, c’erano solo “camorristi, esponenti del mondo antagonista (centri sociali, ndr), neo fascisti e pezzi di m….”. Il governatore, dunque, non ritiene che tra i manifestanti vi siano anche persone con reali bisogni o comunque persone che non hanno fini politici o di altro genere.













