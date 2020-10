Proteste e guerriglia a Napoli, il questore Giuliano: “Ingiustificabili violenze contro le forze dell’ordine”

Dal profilo Twitter del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“Come governo stiamo concentrando le forze per aiutare gli italiani onesti. Esercenti, baristi, imprenditori, operai, non protestano in questo modo. Chi aggredisce la Polizia è un delinquente. Niente altro.”

È quanto scrive su Twitter Sibilia, pubblicando le immagini di alcune persone mentre aggrediscono degli agenti di polizia, nel corso della manifestazione di protesta di Napoli di questa notte.