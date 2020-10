Ora Conte non esclude più il lockdown. Tempo 10 giorni per decidere

541 Visite

Tempo dieci giorni. E’ il lasso temporale che separa Giuseppe Conte, il premier, dalle scelte vere. Quelle più difficili. Quelle che non vorrebbe prendere e che scontenteranno molti. Non intende decidere prima, di certo non prima degli altri Paesi europei. Teme anche che le opposizioni e le categorie dicano: “ecco, sapete soltanto chiudere”. Non vuole che ricada sulle spalle del Paese l’etichetta di chi mette il lucchetto a mezza Italia prima di Francia e Inghilterra.

I numeri della seconda ondata ora «preoccupano», la situazione sanitaria «non è come a marzo però è comunque critica» e quindi «siamo pronti a intervenire se necessario», ha detto ieri il primo ministro.

E’ lo stesso Conte che mercoledì al Senato aveva escluso nuovi lockdown, chiedendo «sacrifici agli italiani» per evitare «misure più gravose». Sì, è sempre lui. Ma in 24 ore è cambiato tutto. Lo scenario politico ed epidemiologico, la percezione del rischio, la paura del contagio, che sta superando la rabbia per le ripercussioni economiche della stretta. Il premier è stato costretto ad aggiornare il discorso: ci sarà, insomma, da soffrire.













