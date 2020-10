Donna travolta e uccisa da un camion dei rifiuti a Pozzuoli

221 Visite

Stava attraversando la strada che l’avrebbe portata a casa, della figlia, dove accudiva i nipotini piccoli. Ma un camion l’ha travolta e poi ha proseguito la corsa lasciandola esanime a terra. È morta così a 72 anni alla rotonda di Lucrino, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul posto carabinieri e polizia municipale che hanno accertato che per la donna non c’era più nulla da fare. Dalle telecamere poi la svolta: potrebbe essere stata uccisa da un camion per il trasporto dei rifiuti, il cui guidatore dopo l’incidente si è allontanato, che è stato sequestrato. Al momento è al vaglio la posizione dell’autista.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS