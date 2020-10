739 Visite

Il sindaco di Monte Di Procida, Giuseppe Pugliese, mette il comune in “lockdown” e chiude scuole, palestre, aree giochi e centri ricreativi. La decisione è stata presa con l’ordinanza sindacale numero 37 di ieri. Si tratta di un provvedimento di carattere precauzionale per consentire all’ASL di effettuare il contact tracing e tracciare la situazione epidemiologica in città.













