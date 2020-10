Covid Marano, oggi otto positivi e tre guariti in città

786 Visite

Oggi, nella città di Marano, si registrano altri otto nuovi casi di persone con positività al Covid-19, come segnalato dall’ASL locale. Al contempo, si registrano anche tre persone guarite. Il totale degli attualmente contagiati è di 80 cittadini. A differenza degli altri sindaci del territorio a nord di Napoli, il primo cittadino di Marano non fornisce nessun aggiornamento sulla situazione attuale in città.













