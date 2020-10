Arresti domiciliari per il sindaco di Eboli, fedelissimo di De Luca

146 Visite

La procura di Salerno ha ottenuto gli arresti domiciliari per il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, fedelissimo di De Luca. L’accusa è corruzione. Sarà sostituto dal vice, altro deluchiano doc, nominato in una partecipata della regione governata da De Luca. Il fratello è il giudice che aveva rigettato una richiesta d’arresto per il governatore.

Il giudice spunta nelle chat di Luca Palamara nelle quali chiede di essere nominato presidente del tribunale del riesame di Salerno, nomina poi effettivamente avvenuta. Così ora guida l’ufficio che dovrà pronunciarsi su eventuali ricorsi del sindaco di Eboli.