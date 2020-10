Spaccia in strada a Pianura, rinvenuta e sequestrata droga

59 Visite

Venerdì sera gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Evangelista Torricelli presso il complesso di edilizia popolare “Cannavino”, hanno notato un giovane intento a cedere qualcosa ad un’altra persona in cambio di soldi.

I poliziotti hanno bloccato i due uomini uno dei quali è stato trovato in possesso di un involucro contenente 1,50 grammi circa di hashish e lo hanno sanzionato amministrativamente, mentre l’altro, un 19enne napoletano con precedenti di polizia, aveva in tasca 35 euro ed è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Inoltre, gli agenti hanno eseguito un controllo ad alcuni edifici dell’area e hanno sequestrato 21 cartucce di vario calibro, 2 bustine contenenti marjiuana per un peso complessivo di circa 3 grammi, 7 involucri contenenti hashish per un peso complessivo di circa 39 grammi, un involucro contenente cocaina per un peso di 4 grammi, un involucro contenente crack per un peso complessivo di circa 7 grammi e 3 bilancini elettronici di precisione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS