AFRAGOLA: tenta il furto in una scuola ma viene arrestato dai carabinieri

E’ sempre forte l’attenzione dei carabinieri della compagnia di Casoria al controllo del territorio e alla tutela di attività commerciali e degli istituti scolastici.

Ed è proprio durante un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, destinato al contrasto dei reati predatori, che i militari della stazione di Afragola hanno arrestato per danneggiamento e tentato furto aggravato Domenico Garbato, 33enne di Cardito già noto alle ffoo.

Nella notte, i carabinieri di pattuglia hanno notato un’ombra aggirarsi nell’istituto Emilio Sereni di Afragola. Hanno voluto vederci chiaro e silenziosamente si sono messi sulle tracce dell’intruso.

Bloccato, il 33enne è stato smascherato e prima che potesse rubare alcunché è stato arrestato.

Nelle sue disponibilità attrezzi per lo scasso e chiavi alterate, utilizzate per forzare una delle porte dell’istituto. Garbato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

I servizi dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni.













