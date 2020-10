Marano, ennesimo colpo al distributore di via Del Mare: rapinatori in moto scappano con mille euro

426 Visite

Due rapinatori in moto, per l’ennesimo colpo al distributore di carburanti di via Del Mare ieri sera. I fatti intorno alle 22,30. I banditi avrebbero portato via, dopo aver minacciato gli operai, circa mille euro. Sarebbero malviventi già noti: uno di loro, infatti, avrebbe detto ad un operaio di essere “sempre quello che ha meno soldi”. Due giorni fa un analogo colpo al distretto sanitario cittadino con i banditi che riuscirono a portar via l’incasso delle prenotazioni. Ancor prima la truffa al bar di via San Rocco.













