Marano, dopo le promesse elettorali, la giunta aumenta le tariffe dell’acqua: ennesimo salasso

Con delibera numero 94 del 30 settembre 2020, la giunta comunale di Marano ha ratificato l’aumento delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2020 e 2021. Un’altra mazzata per i cittadini maranesi in periodo di pandemia. Incuranti di tutte le difficoltà che la cittadinanza deve e dovrà affrontare la giunta comunale, presieduta Visconti (e composta per lo più da persone residenti altrove che non pagano le tasse a Marano), aumenta le tariffe per tutte le utenze. È sempre la solita storia. Anziché stanare gli evasori si tartassano i cittadini onesti. Sulla totalità degli utenti la metà, se non di più, sono abusivi e la parte di onesti che resta paga per tutti. Per le regionali sono tornati in campo e hanno promesso di tutto pur di strappare un voto ma avevano già programmato questa ulteriore batosta.













