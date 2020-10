A Giugliano urne aperte da stamani per scegliere il nuovo sindaco: ma sul Comune già aleggia il fantasma di un futuro scioglimento

219 Visite

A Giugliano urne aperta da stamani. Si vota per il ballottaggio tra Nicola Pirozzi (M5s e Pd) e l’ex sindaco Antonio Poziello, ex Rifondazione, poi avvicinatosi al Pd ma mai accettato dal Pd giuglianese. Si va al voto dopo giorni di polemiche e sospetti. Nella compagine di Poziello, in qualità di futuro consigliere, si scopre la presenza del fratello (incensurato, va chiarito) del reggente di un clan criminale operante tra Qualiano e Giugliano. Un boss appena tornato in cella, da poche ore.

Non è l’unica ombra, sul municipio giuglianese ci sono da tempo le attenzioni di Procura e prefettura, anche per fatti e storie riferite a un annetto fa. L’ombra di un nuovo scioglimento aleggia, ma per ora questo non sembra e non può interessare alla politica e agli elettori. Oggi e domani si vota, domani si faranno i conti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS