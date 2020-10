Melito, Amente: “Domani in classe gli studenti della media Marino Guarano e del liceo Kant. Al De Curtis e Collodi didattica a distanza”

83 Visite

“Domani gli studenti del I e II circolo didattico, della media Marino Guarano e del liceo Kant torneranno in classe.

Su decisione del dirigente scolastico, invece, il III Circolo (De Curtis e Collodi) adotterà per una settimana la didattica a distanza (dad), vista la positività al Covid, riscontrata oltre una settimana fa, di un membro del personale.

Insieme ai dirigenti degli Istituti comprensivi – che ringrazio sinceramente per la grande collaborazione – siamo intervenuti per consentire a tutti gli edifici scolastici di essere in grado di rispettare le stringenti disposizioni anti Covid ed a tal riguarda sono state effettuate da parte dell’Ente gli interventi di sanificazione in tutti i plessi di competenza comunale, come dimostrano i documenti nella foto.

Si comincia, dunque, ma monitorerò con attenzione la situazione perché il diritto allo studio è fondamentale, ma con la salute non si scherza.

Mi preme però fare un grandissimo in bocca al lupo ad alunni, genitori, insegnanti e personale scolastico per l’avvio (di fatto) domani di un nuovo anno in cui sarà ancor più fondamentale rispettare le regole per mettere il virus dietro la lavagna”.

Così il sindaco di Melito, Antonio Amente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS