Regionali, la lotta fratricida tra i candidati maranesi (e non). Galoppini, consiglieri, ex politici in campo per non fare figuracce

A Marano sono in campo nove aspiranti consiglieri regionali. La partita (interna) è molto sentita e ognuno, in cuor suo, spera di fare meglio degli altri. Gruppi e sottogruppi, seppur senza dichiarazioni roboanti, hanno lavorato intensamente per sostenere i loro candidati. La voglia di “fare bella figura” è tanta, ma il voto (dalle nostre parti) è essenzialmente di natura clientelare e familiare ed essere favoriti, naturalmente, sono quelli che hanno a disposizioni più cartucce.

I pronostici della vigilia vedono tra i favoriti (ossia quelli che hanno una qualche speranza di potercela fare) Alessandro Totaro, sindacalista e consigliere del centro Aktis di Marano. E’ candidato con la lista Fare democratico e Popolari. Totaro è originario di Pozzuoli, ma è molto conosciuto anche a Marano. Il suo entourage non si è mai sbilanciato ufficialmente, ma l’obiettivo è raccogliere (a Marano) tra i 1500 e i 2000 voti. Concorrono per la tornata elettorale anche il geometra Pasquale Di Fenza (Liberal democratici e Moderati per De Luca), che punta all’exploit nella sua città. L’ambizione è quella di raccogliere almeno 1000 voti. Ci riuscirà? Con lui anche Teresa Aria, nel medesimo partito, che mira raccoglierne diverse centinaia. In campo anche Michele Palladino (Fdi), sul cui risultato è difficile fare pronostici. E ancora Luigi Baiano (Lega), che spera anche lui di assestarsi sui 1000 voti. Stefania Fanelli (Terra), Rossella Santoro (Udc), Biagio Sequino (di Calvizzano ma con due consiglieri comunali e un ex consigliere a sostegno, ovvero Vallozzi, Catone e Cerullo ‘o Pacione). Curiosità e attesa anche per Ciro Campana (non maranese), ma portato da ex consiglieri quali Armando Sarracino, Lino Catuogno, Salvatore De Stefano. C’è poi la truppa di Pasquale Coppola, che si è mosso e tanto con i vari Di Marino, Enza Carandente e compagnia cantante. Coppola è un fedelissimo di Mario Casillo. Luigi Carandente, figlio di Michele, fa voti per Giovanni Porcelli, l’ex sindaco di Mugnano che a suo tempo gli diede anche una mano per la nascita della civica Agorà. Il vicesindaco D’Alterio, da quanto si apprende da ambienti vicini al sindaco Visconti, avrebbe “tradito” il primo cittadino e starebbe sostenendo (non si sa se ufficialmente o sottobanco) Michele Schiano di Qualiano, il quale si sarebbe assicurato anche qualche voto (pochi) del consigliere Cirio Marzi.

La pattuglia del Pd, a parte Coppola, si divide tra Bruna Fiola, Massimiliano Manfredi e Gianluca Daniele. L’amministrazione comunale in carica non brilla per risultati, ma molti stanno facendo promesse e contropromesse sperando di accaparrarsi qualche votariello. Fratelli D’Italia (Marano) è orientata infine a sostenere Marco Nonno, esponente di lungo corso del partito della Meloni. Angelo Liccardo, l’ex sindaco, starebbe sostenendo il suo vecchio amico Francesco Guarino, candidato con Italia Viva.













