Elezioni, prime polemiche a Mugnano per l’eccessiva vicinanza dei candidati ai seggi

237 Visite

E’ già tempo di prime polemiche nel comune di Mugnano, dove si vota anche per il nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Gli attivisti del Movimento Cinque Stelle hanno chiesto e ottenuto l’allontanamento di diversi candidati che erano posizionati all’esterno della scuola Colombo, uno degli istituti adibiti a seggio. Polemiche anche in altri plessi per la presenza, a pochi metri di distanza, di un candidato sindaco. Clima più disteso nel confinante comune di Calvizzano.













Commenti

