Casoria, Bene: “Ecco le istruzioni anti Covid per il voto”

165 Visite

Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha verificato di persona quella che è la situazione nei vari seggi elettorali affinché tutto possa essere garantito nel rispetto di quelle che sono le disposizioni anti Covid. Di seguito le sue parole:

“Domenica e lunedì si vota per il referendum e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. Stiamo allestendo i vari seggi elettorali. Saranno organizzate le file in ogni scuola con i vari distanziatori che saranno posizionati nelle scuole. All’interno di ogni sezione si potrà accedere nel rispetto di quelle che sono le forme di distanziamento. Vi ricordo di misurare la temperatura prima di uscire di casa, ognuno di voi che si recherà nel proprio seggio di appartenenza con la mascherina . Abbiamo organizzato in ogni sezione il dispenser del gel igienizzante che ognuno dovrà utilizzare prima di prendere la la matita per esprimere la propria preferenza . anche il seggio è organizzato in maniera tale che sia garantito il distanziamento tra scrutatori, presidenti e segretario. Ci saranno solo due cabine elettorali per ogni sezione vi ricordo di portare documento di identità tessera elettorale verificate che la tessera elettorale sia valida per il voto altrimenti è possibile recarsi a all’ufficio elettorale o alla casa comunale per avere la nuoca tessera. L’invito è quello di venire a votare e cercare di mantenere sempre il distanziamento anche nelle file , ci sarà anche il supporto della protezione civile che coadiuverà i dipendenti del comune in quella che è l’organizzazione di accesso ai seggi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS