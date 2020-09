La voce del cittadino: “Ho scritto alla scuola: per i miei figli solo mascherine lavabili”

147 Visite

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Gentile Direttore, siamo due genitori di un Comune a nord di Napoli e abbiamo chiesto alla scuola dei nostri figli, attraverso una email alla dirigente scolastica di utilizzare per i nostri figli, mascherine lavabili e non quelle usa e getta (non imballate, quindi non restituibili).

I miei figli sono stati educati secondo il concetto che a casa nostra non si butta via niente. Evitare montagne di mascherine disperse per strada vuol dire evitare tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili. Inoltre, le mascherine che vengono gettate nell’indifferenziata, andrebbero poi incenerite e questo rappresenta un danno per l’atmosfera. Ancora, dotare i bambini di una o due mascherine lavabili vuol dire anche evitare lo sperpero di soldi.

Insomma, il concetto del lavabile e del riuso esiste e va incentivato e dovrebbe essere la scuola stessa ad insegnarlo. Non vogliamo che la nostra terra già inquinata di suo lo diventi maggiormente”.

Grazie,

Paolo e Sandra













