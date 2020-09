Corso Umberto: due marocchini arrestati per scippo

148 Visite

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile e i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, nel transitare in corso Umberto, hanno visto due giovani scippare la collana ad un uomo e li hanno inseguiti.

Uno dei due malviventi è stato raggiunto in vico Pace e trovato in possesso della refurtiva che è stata restituita alla vittima, mentre l’altro è stato bloccato in via Pietro Colletta; entrambi hanno opposto una viva resistenza aggredendo e colpendo gli operatori.

Boujadra Mohammed e Youssef El Fatehy, 21enni marocchini con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per rapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.













