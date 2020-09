Paura a Milano, esplosione in un palazzo: ustionati e feriti gravi

381 Visite

Paura all’alba a Milano: una violentissima esplosione ha distrutto tre piani di un palazzo di 8 piani in piazzale Libia 20, zona Porta Romana, e il boato si è udito in tutta la zona Sud della città poco dopo le 7. Centinaia di persone si sono riversate in strada, ci sarebbero sei feriti. I vigili del fuoco stanno procedendo ai soccorsi e sono in corso le verifiche sulla presenza di gas, probabile causa dell’esplosione. Le tapparelle d’acciaio sono state sbalzate a decine di metri di distanza sul piazzale. Il primo ferito estratto dal palazzo è un uomo, vivo e cosciente ma completamente ustionato, mentre l’appartamento al primo piano da cui probabilmente sarebbe deflagrata l’esplosione stava iniziando a bruciare.













