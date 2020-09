Berlusconi positivo al tampone dopo soggiorno in Sardegna

154 Visite

Durante il soggiorno in Sardegna, l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, aveva incontrato, tra gli altri, l’imprenditore Flavio Briatore, risultato positivo la scorsa settimana. Infatti, il suo medico, primario dell’ospedale San Raffaele, spiega di averlo sottoposto al tampone per il suo soggiorno in Sardegna.

Il tampone ha avuto esito positivo. Ora è in isolamento a domicilio e continua a lavorare nella sua residenza di Arcore per sostenere i suoi candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali.













