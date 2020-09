Marano: beccato mentre lancia rifiuti dal finestrino dell’auto: il video sarà consegnato ai vigili

766 Visite

Di seguito la lettere di un nostro lettore:

“Gentile Direttore, questa mattina, in via Labriola, un conducente di un’autovettura mentre era alla guida ha gettato un sacchetto di rifiuti lanciandolo dal finestrino dell’auto.

Non è la prima volta che tale conducente pone in essere questo gesto, più di una volta è stato beccato in flagrante, ma questa volta sono riuscito ad immortalarlo attraverso foto e video in tempo reale.

Oramai quello dello sversamento dei rifiuti in strada è diventato una moda. Di fronte a scene come queste l’indignazione è tanta. Sembra che sia più comodo sversare in modo illecito in strada, piuttosto che fare la differenziata. E’ il senso civico ad essere messo in discussione. Non è giusto che per colpa di tali incivili debba essere compromesso il decoro urbano.

L’azione illecita è stata da me catturata attraverso un video che personalmente provvederò a depositare presso gli organi competenti, fiducioso che il mio gesto possa portare ad un ripensamento e ad una riflessione da parte dell’autore dello sversamento.

La ringrazio per lo spazio concessomi e le porgo cordiali saluti”

Arturo.













