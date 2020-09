73 Visite

Venerdì 4 settembre, il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora sarà in tour per il referendum popolare confermativo sulla riduzione dei parlamentari nei territori in provincia di Napoli.

Alle ore 16 si recherà a Melito presso il “Centro Danza Ballet Studio” in Via Colonne, 14 e alle 17.30 sarà invece a Caivano, in Via Campiglione.













