Covid Marano, c’è anche un medico di base tra i positivi. Era rientrata dalle vacanze, disposti tamponi per i colleghi di studio

389 Visite

C’è anche un medico di base di Marano nell’elenco dei positivi al Covid-19. E’ una donna, opera in via San Rocco, il medico di famiglia che ha contratto il virus. La professionista, da quanto si apprende, era rientrata in città dopo una vacanza fuori regione. La dottoressa è asintomatica, è tuttora in quarantena domiciliare e non ha avuto – secondo quanto ricostruito dall’Asl – contatti con i suoi assistiti. L’Autorità sanitaria locale ha disposto la sanificazione dello studio professionale in cui opera e il tampone per i colleghi che esercitano la professione nello stesso immobile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS