Vomero: rapinano una donna. Rintracciati e arrestati

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Aniello Falcone poiché una donna era stata aggredita e rapinata della sua borsa da una coppia a bordo di un furgone.

I poliziotti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima e da un soccorritore, hanno rintracciato i rapinatori in viale Traiano e, dopo averli raggiunti e bloccati in via Tertulliano, li hanno trovati in possesso della borsa che è stata restituita alla vittima, nonché di un cellulare risultato rubato e della somma di 75euro.

Benedetta Di Lena Pintozzi e Vincenzo Cardito, napoletani di 36 e 42 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata.













