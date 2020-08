Maiori: al via domani il Festival di musica con i fratelli Bennato

139 Visite

Parte domani mercoledì 26 agosto, con il concerto – evento dei fratelli Bennato, il festival di musica realizzato a Maiori di OPENart Campania, la rassegna di eventi organizzati e promossi dalla Scabec.

L’evento, già sold out, porta la grande musica nella cittadina costiera amalfitana con il live “La realtà non può essere questa”, titolo tratto dall’omonima canzone composta a quattro mani durante il periodo della quarantena, miglior canzone dell’anno all’Ischia Global Music and Fest 2020.

Il concerto viaggerà sull’equilibrio tra due mondi artistici differenti e complementari: Eugenio, con la sua componente di ricerca etnica e di ritmi mediterranei, ed Edoardo portavoce di un rock folk blues contaminato dall’ironia e dal ritmo della città di Napoli. Sul palco con loro l’autore televisivo Giorgio Verdelli, amico dei Bennato, ideatore e conduttore del programma televisivo Unici (Rai), che presenta personaggi cult della musica italiana. “La realtà non può essere questa” è una canzone che abbiamo scritto nel marzo 2020 – spiega Eugenio -. A distanza, immersi nella spettrale quarantena che non ci ha impedito di comunicare creativamente. Edoardo la musica e io il testo, e quel testo non si riferisce all’emergenza quanto alla presenza costante nella vita contemporanea di una rete che minaccia di rendere sempre più virtuali gli incontri e gli scambi. Ma il concerto di Maiori è un evento vivo e reale, con un pubblico presente e con una sequenza di suoni aperta all’imprevedibilità di un dialogo tra due voci sicuramente diverse, ma comunque parallele. Maiori è una location per me emozionante, che mi riporta tra l’altro alla ricchezza popolare di una terra depositaria di un’antica ed incontaminata tammurriata che vive ancora nel presente”.

Le altre date del festival: 29 agosto Bruno Venturini, 30 agosto Suites Napoletane di Antonio Maiello, 1 settembre Daniele Sepe, 2 agosto Gerardo Di Lella.

Sempre per OPENart Campania mercoledì 26 agosto in programma anche i concerti di Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana in Piazza Castello con Benevento Città Spettacolo (sold out) e Sal Da Vinci a Letino (Ce) prenotazione al numero 331 2622745.













