Mario Ascierto, il fratello di Paolo, da sempre di destra e oggi con De Luca pur di vincere….

Cinquantasette anni, perito agrario, un imprenditore e politico radicato nel beneventano, da sempre di destra e ora con il governatore uscente. Accanto ai produttori agricoli e ai viti-vinicoltori, Mario Ascierto è la candidatura simbolo con cui De Luca chiama a raccolta l’elettorato della destra. Ma è anche il fratello di Paolo, il noto oncologo del Pascale diventato un volto simbolo della ricerca sul farmaco Tocilizumab.

“De Luca – ha spiegato qualche tempo fa a Repubblica – mi ha incontrato più volte, voleva assolutamente che rientrassi. D’altro canto è un lottatore. Ricordo che in quel 2010 perse anche male contro noi del centrodestra, poi però ha aspettato, non si è mai arreso e si è preso la rivincita. abbiamo parlato di ambiente, di turismo, di economia. Io nel centrodestra – ha aggiunto Ascierto – mi sono occupato molto dei nostri territori e dei problemi dell’agricoltura. E De Luca evidentemente vuole valorizzarlo. Poi ha una visione. Mi ha stupito, non si è mai arreso, e non ha desistito di fronte ai miei no. Perciò oggi non credo che abbia competitori”.













