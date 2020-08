OPERAZIONE “RAIL SAFE DAY” DELLA POLIZIA NELLE PRINCIPALI STAZIONI FERROVIARIE DELLA CAMPANIA

79 Visite

805 persone sospette identificate, di cui 130 risultate con precedenti di polizia; 2 persone denunciate in stato di libertà, uno per atti osceni in luogo pubblico e l’altro per molestie; 24 autoveicoli controllati e 2 contravvenzioni elevate.

Sono i risultati dell’operazione “Rail Safe Day”, tenutasi nella giornata di ieri 6 agosto in tutte le principali stazioni della Campania e nelle aree adiacenti, nell’ambito di una più vasta operazione sul piano nazionale finalizzata a contrastare comportamenti anomali/impropri o l’indebita presenza di persone normalmente dedite ad attività illecite in ambito ferroviario.

L’operazione, anche alla luce del maggior afflusso di viaggiatori legato agli spostamenti per le vacanze estive e, ancor di più all’imminente festività di ferragosto, ha visto impiegati circa 100 uomini e donne della Polizia di Stato con il concorso di Unità Cinofile e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, messe a disposizione dalla Questura di Napoli ed ha coinvolto le stazioni ferroviarie più importanti della regione: gli scali di Napoli Centrale, Napoli Piazza Garibaldi e zone limitrofe .

Il dispositivo straordinario di sicurezza è stato effettuato con l’ausilio dei metal detector in dotazione a tutte le pattuglie, mentre i controlli alle persone sospette nelle banche dati delle forze dell’ordine, sono state eseguite con smartphone di ultima generazione che consentono, tramite lettura ottica del documento, una identificazione immediata del soggetto sottoposto a controllo.

Importante è risultata la collaborazione del personale del Presidio F.S. di Protezione Aziendale che, attraverso il rilevamento della temperatura corporea ai viaggiatori e l’attività di safety, ha implementato l’intero dispositivo di sicurezza.













