Quarto-Marano, quei lavori alle vasche di via Pendine-Casalanno. I residenti protestano: “Ma cosa stanno facendo con il terreno?”

Lavori in corso alle vasche di contenimento idrico di via Pendine-Casalanno, a ridosso tra i comuni di Quarto e Marano. Lavori commissionati dalla Regione e seguiti dal comune flegreo. I cittadini della zona lamentano che la ditta incaricata dell’intervento, anziché smistare il terreno di risulta nelle apposite discariche, lo sta utilizzando per innalzare un argine e ciò determinerebbe la copertura (in termini di visibilità) delle case circostanti. Secondo i residenti si tratterebbe di una palese anomalia e per tale motivo sarebbero pronti ad allertare vigili e carabinieri. Il Comune di Quarto potrebbe fare luce sulla vicenda e chiarire se è tutto in regola e a norma con quanto previsto dal progetto originario.













