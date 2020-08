La Juve ha deciso: Sarri esonerato

131 Visite

L’uscita dalla Champions è stata fatale per Maurizio Sarri. Il tecnico è stato esonerato. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare in giornata. Per conservare il posto sulla panchina della Juventus, al tecnico toscano, arrivato in bianconero la scorsa estate, non è bastato vincere lo scudetto, il nono consecutivo. La prematura uscita dalla Coppa più ambita e inseguita dai bianconeri, ha convinto il club a cambiare guida tecnica.

Andrea Agnelli ha preso la sua decisione definitiva prima di quanto ci si aspettasse. Finisce quindi l’ esperienza in bianconero di Sarri in un mondo nel quale non si è mai trovato davvero, e dopo mesi di tensione, critiche, rapporti complicati con uomini importanti dello spogliatoio.

Per la sua sostituzione circolano i nomi di Mauricio Pochettino, Simone Inzaghi e Zinedine Zidane. Per quanto riguarda la dirigenza, invece, non dovrebbero esserci cambi.













