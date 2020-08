Rivolta degli immigrati in caserma contro la quarantena: pietre contro la polizia

105 Visite

Una violenta rivolta nella Caserma Cavarzerani di Udine, destinata ad accogliere immigrati. Ovviamente, rivolta dei clandestini: colonne di fumo si alzano dalla struttura dove gli ospiti sono sottoposti a quarantena sanitaria. Disordini esplosi domenica e peggiorati oggi, lunedì 3 agosto, dopo che gli immigrati avevano saputo che probabilmente verrà prorogata la quarantena sanitaria in ragione di alcuni tamponi positivi all’interno della struttura. All’interno della Caserma, zona rossa dallo scorso 21 luglio, ci sono circa 400 immigrati. La decisione di prolungare la quarantena ha scatenato gli immigrati che hanno incendiato materassi, lanciato sassi contro le forze dell’ordine intervenute per fermare la rivolta. Costretti all’intervento anche i vigili del fuoco, per domare le fiamme.













