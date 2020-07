Marano, in pieno lockdown ed emergenza i consiglieri di Marano pensavano ai gettoni di presenza. Sul sito dell’ente (per la prima volta) hanno nascosto i nomi e le singole cifre

121 Visite

20445 euro di gettoni di presenza (nei periodi di aprile, maggio e giugno) in pieno lockdown e pandemia. Tanto hanno intascato i consiglieri comunali di Marano, maggioranza e opposizione. Mentre il mondo era fermo, la città in ginocchio, loro si recavano nelle apposite commissioni (dove quasi nulla viene fatto, se non qualche chiacchiera generica cui fa seguito un verbalino) per intascare i loro gettoni di presenza.

La cosa grave non è questa o solo questa, ma che all’albo pretorio del Comune, per la prima volta in 5 anni, non sono stati pubblicati i nomi dei consiglieri e il quantum da loro intascati per i tre mesi di presunto lavori. Atti pubblici negati alla cittadinanza. Per quale motivo gli uffici hanno consentito che non si pubblicassero i nomi? Nemmeno in Corea del nord si era vista una cosa simile. I nomi e le cifre che fine hanno fatto? E’ grave che, come sempre, ne debba parlare sempre e solo un giornale, Terranostranews, mentre gli altri del territorio vanno a braccetto con i distruttori della città e i poteri forti.













