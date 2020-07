335 Visite

È in momenti come questi che Mugnano può ritenersi fortunata ad avere un serbatoio, capace di darci acqua quando non c’è. Ci sarà acqua fino a mezzogiorno. Invito tutti a non sprecarla e ad utilizzarla per le cose indispensabili.

Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano













