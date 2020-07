De Luca e l’infelice battuta su Bergamo e Milano. Anche De Magistris lo attacca: “Parole vergognose”

265 Visite

Dopo la risposta di Matteo Salvini, è arrivata anche la replica del primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, alle parole proferite dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ieri presso l’Ospedale di Sapri, a proposito della gestione dell’emergenza sanitaria nella nostra regione.

La frase più chiacchierata e criticata da tutti nel discorso del presidente De Luca è stata: “Si diceva “Milano non si ferma”, “Bergamo non si ferma”, però poi si sono fermate a contare migliaia di morti”. Anche il sindaco De Magistris è partito proprio da queste parole.

“Parole vergognose – ha esordito DeMa – che non rappresentano il popolo campano e meridionale fatto di grande cuore e di grande umanità. Parole inqualificabili per il contenuto, per come sono state dette. Poi, altra cosa, è avere le proprie opinioni e le proprie azioni su come ci si è mossi durante la pandemia.

“Io l’ho raccontato: noi, per esempio, a Napoli abbiamo chiuso scuole, cantieri e abbiamo fatto le sanificazioni prima che lo decidessero il presidente Conte e il presidente De Luca in Campania mentre in altre parti hanno fatto scelte diverse.

“Ma il linguaggio di De Luca è un linguaggio divisivo: con quel linguaggio non si riparte, con quel linguaggio non si unisce l’Italia, con quel linguaggio non si rappresenta la voglia di riscatto del popolo meridionale.

“De Luca è lo stesso che ha lasciato intendere che il popolo campano sia stato a casa perché lui ha impugnato il lanciafiamme, pensate questo che concezione ha del popolo campano. Il popolo campano è rimasto in casa perché è responsabile, ha capito il pericolo, ha fiutato quello che accadeva in Lombardia ed è rimasto in casa perché magari conosce anche le condizioni in cui è stata ridotta la sanità pubblica in questi anni in Campania. “De Luca è lo stesso che, ha capito il pericolo, ha fiutato quello che accadeva in Lombardia ed è rimasto in casa perché magari conosce anche le condizioni in cui è stata ridotta la sanità pubblica in questi anni in Campania.













