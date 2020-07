Nuovo percorso metro, oggi la presentazione del progetto per i comuni di Afragola, Casoria e Casavatore

Il progetto riguarda la nuova metropolitana interamente interrata, denominata “metro LAN” (Linea Afragola Napoli). Il tracciato attraversa i comuni di Afragola, Casavatore, Casoria e Napoli per una lunghezza di 12,35 km. Sono previste:– n. 13 stazioni, di cui n. 4 di interscambio in corrispondenza della stazione di testa lato nord Afragola AV, Casoria RFI, Di Vittorio/Capodichino L1, e la stazione terminale sud Cavour L1, L2– un deposito officina situato al termine nord della linea nel comune di Afragola

Il sistema di trasporto è del tipo driverless di ultima generazione con convogli di lunghezza massima di 55 metri. La capacità di trasporto è di 7.500 pass/h.

Gruppo di Lavoro

Il gruppo di lavoro, aggiudicatario della gara europea per l’affidamento dei servizi, è formato dal Raggruppamento Temporaneo di Progettisti i cui componenti sono:

– Capogruppo IDOM S.A. società di ingegneria spagnola nata nel 1957 con 75 uffici in spagna, 40 sedi nel mondo, oltre 3.500 dipendenti e oltre 300 milioni di euro di fatturato annuo. IDOM è leader mondiale nella progettazione metro e negli studi di fattibilità a scala urbana e vanta oltre 500 progetti internazionali nel proprio curriculum.

– Tecnosistem S.p.A. società di ingegneria di Napoli fondata nel 1976, prima nel mezzogiorno con oltre 70 dipendenti. Tecnosistem opera da sempre nella progettazione dei sistemi di trasporto a guida vincolata con focus nelle metropolitane in Italia e all’estero ed un ricco curriculum con oltre 300 stazioni, più di 200 km di linea e circa 20 depositi.

Ai due soggetti maggiori si affiancano la Rocksoil S.p.A. specialista di progettazione di opere in sotterraneo, il prof. Architetto Pasquale MIANO per gli aspetti di inserimento urbanistico, la ECOPLAME s.r.l. e l’ing. Antonio Masturzo per gli aspetti ambientali.

Stato delle attività

Nel marzo 2020 è stata ultimata la FASE 1 del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica consistente negli studi trasportistici, di tracciato, urbanistici, archeologici, ambientali ecc..

Il progetto è il primo caso di applicazione delle Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.Lgs 228/2011). Nella FASE1 è stato effettuato uno studio delle alternative di progetto e la scelta della alternativa vincente è stata effettuata con il metodo dell’Analisi Multicriterio e dell’Analisi Costi Benefici.